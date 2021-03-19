"Можете дрочить!": известный актер в истерическом припадке орал благим матом на окружающих

"Официально предупреждаю, что вы можете дрочить, можете снимать, но ровно в шесть часов я посылаю вас на *** (ценузура) и *****аю (цензура) в закат", – кричит взбешенный Ян. Вокруг – десятки людей, но все притихли от неожиданности сцены.
"Вы ругаетесь дольше, чем я опоздал", – справедливо замечает оппонент, но артиста уже не остановить.
Ян срывает съемочный процесс и в сердцах покидает площадку, продолжая череду оскорблений: "А ну закрой свой скворечник, маленькая какашка!"
Актер настолько убедителен, что многие пользователи Интернета приняли ролик за реальный случай на съемочной площадке. Хотя это всего лишь кадр из нового сериала "По колено". По сюжету "мишенью" Цапника стал главный герой Саня Грибов.
Как писали ранее "Дни.ру", сериал "По Колено" рассказывает историю человека, чей рост — 135 см. Случайно оказавшись на съемочной площадке, он решает поменять жизнь и отправляется в столицу. Причем ему важно не только попасть в кино, но и встретить свою любовь.
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