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"Можете дрочить!": известный актер в истерическом припадке орал благим матом на окружающих

"Можете дрочить!": известный актер в истерическом припадке орал благим матом на окружающих

В Сети появилось видео, в котором Ян Цапник кроет отборной площадной бранью коллегу на виду у всех – он отчитывает его из-за опоздание на съемочную площадку. Такое поведение звезды многих шокировало.
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"Официально предупреждаю, что вы можете дрочить, можете снимать, но ровно в шесть часов я посылаю вас на *** (ценузура) и *****аю (цензура) в закат", – кричит взбешенный Ян. Вокруг – десятки людей, но все притихли от неожиданности сцены.

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"Вы ругаетесь дольше, чем я опоздал", – справедливо замечает оппонент, но артиста уже не остановить.

Ян срывает съемочный процесс и в сердцах покидает площадку, продолжая череду оскорблений: "А ну закрой свой скворечник, маленькая какашка!"

Актер настолько убедителен, что многие пользователи Интернета приняли ролик за реальный случай на съемочной площадке. Хотя это всего лишь кадр из нового сериала "По колено". По сюжету "мишенью" Цапника стал главный герой Саня Грибов.

Как писали ранее "Дни.ру", сериал "По Колено" рассказывает историю человека, чей рост — 135 см. Случайно оказавшись на съемочной площадке, он решает поменять жизнь и отправляется в столицу. Причем ему важно не только попасть в кино, но и встретить свою любовь.

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Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 11:06
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