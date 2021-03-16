Метр с кепкой известная актриса избила крошечного жениха

Продолжение совместного сериала IVI и СТС о маленьком человеке в большом городе "По колено" выйдет в этом году. "Дни.ру" выяснили подробности.



"Процент досматриваемости некоторых серий превысил 82%. Остались после просмотра первой серии — 70% зрителей, – говорит руководитель направления IVI Originals Давид Кочаров. – Люди устали от бытовых проблем и социальных изменений в мире. Мы же с помощью легкого юмора, романтики погружаем их в светлую и добрую историю".

Исполнитель роли крошечного жениха Иван Филиппов признался, что эта лента для него во многом биографична: "Я играю практически самого себя, так как сталкивался с теми же проблемами, что и Саня. В школе, к сожалению, самыми злыми были дети — вечно показывали пальцем в мою сторону. Я бурно реагировал и вступал в конфликты, из-за этого был завсегдатаем в кабинете директора: не мог сдерживать агрессию".

Анастасия Уколова, исполнительница главной роли, вспоминает, что съемки были захватывающими: "В одной из сцен я должна была сильно бить Ваню. У нас было очень много дублей, так что я его долго мутузила. Наверное, это нас и сблизило. Во втором сезоне я Ваню тоже "побиваю" каждый день".

Сериал "По Колено" рассказывает историю Сани Грибова, чей рост — 135 см. Случайно оказавшись на съемочной площадке, он решает поменять жизнь и отправляется в столицу. Причем ему важно не только попасть в кино, но и встретить свою любовь.