Расторгуев всполошил народ фото с 91-летней любимой женщиной

Солист группы "Любэ" поздравил родительницу и сделал совместный снимок. Кадр он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. На фото певец обнимает маму, сообщает Пятый канал. Их лица светятся счастливыми улыбками.
Семейный снимок очень тронул россиян. Фолловеры, в том числе и российские знаменитости, пожелали имениннице долголетия и крепкого здоровья.
Многие отметили, что Николай Расторгуев очень похож на мать. Поклонники отметили, что Мария Александровна может гордиться своим сыном.
Напомним, жена исполнителя Наталья ранее серьезно покалечилась и уже несколько дней передвигается с помощью костылей. Женщина травмировала ногу на собственном приусадебном участке, в поселке на берегу Клязьминского водохранилища.
В марте супруга Николая Расторгуева отметила 51-й день рождения. От шумных вечеринок звездной семье пришлось отказаться из-за ее травмы.
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