Покалеченная жена Расторгуева шокировала публику

Супруга Николая Расторгуева уже несколько дней подряд передвигается с помощью костылей. Звездная пассия травмировала ногу на собственном приусадебном участке, в поселке на берегу Клязьминского водохранилища. Солисту группы "Любэ" пришлось буквально "заносить" даму сердца на семейный ужин.

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