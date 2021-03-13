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Покалеченная жена Расторгуева шокировала публику

Покалеченная жена Расторгуева шокировала публику

Супруга Николая Расторгуева уже несколько дней подряд передвигается с помощью костылей. Звездная пассия травмировала ногу на собственном приусадебном участке, в поселке на берегу Клязьминского водохранилища. Солисту группы "Любэ" пришлось буквально "заносить" даму сердца на семейный ужин.
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Члены звездной семьи решили не раскрывать подробности несчастного случая. Стоит отметить, что Наталья Расторгуева отметила 51-й день рождения. От шумных вечеринок и столпотворения гостей пришлось отказаться из-за серьезной травмы. Жена известного артиста еле-еле передвигается, опираясь на надежное мужское плечо.

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 Николай Вячеславович Расторгуев

Николай Вячеславович Расторгуев Музыкант

Однако лишать женщину праздника никто и не планировал. Николай Расторгуев лично привез супругу в ресторан японской кухни сам и дождался сына Николая, чтобы поздравить главную даму обоих сердец.

"Что мы сегодня делали? Отпраздновали день рождения мамы. Отличный семейный вечер в сочетании с прекрасной погодой", – написал звездный наследник.

Расторгуев не удержался от выступления и в честь своей второй половинки исполнил пару хитов. После мероприятия 64-летний солист группы "Любэ" запечатлелся с родственниками, а затем опубликовал снимок в соцсетях.

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Публикация от Ｎｉｋｏｌａｙ　Ｒａｓｔｏｒｇｕｅｖ (@wownikkie)

На семейную фотографию попали сразу несколько детей Николая Вячеславовича: двое сыновей от первого и второго браков. Посетили мероприятие звездная мать и родная сестра артиста. Более того, на семейном ужине отметилась единственная внучка Расторгуева Соня. Девочка является дочерью его старшего сына Павла.

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Николай Расторгуев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2021, 13:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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