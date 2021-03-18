"Рядом всегда был маленький мальчик": известный певец об отношениях с продюсером-педофилом

Имя этого человека – Алексей Филонов, и он до сих пор продолжает сотрудничать с начинающими блогерами и тиктокерами. Некоторые не скрывают, что замечали за мужчиной "грешок" в виде страсти к маленьким мальчикам.
Рома Желудь признался, что Филонов в свое время продюсировал и его. По словам артиста, их связывали исключительно рабочие отношения, и к нему взрослый мужчина не приставал. Однако блогер периодически замечал, что рядом с наставником постоянно находились юные помощники.
"Рядом с ним всегда есть маленький мальчик – то есть они идут домой вместе. Наверное, он на него работает, и все думают, что это его брат или родственник. Да, такое было всегда", – отметил Рома Желудь.
Как признался артист, теперь он понимает, что, скорее всего, тогда пару связывали не только рабочие отношения. "Наверное, это слабый мальчик, которому все интересно, который не такой популярный, у него нет влияния, возможно, нет родителей, и он с ним был готов работать и что-то там делать. Да, это было всегда и было видно", – говорит Рома Желудь.
При этом певец подчеркнул, что на его глазах никто ни к кому не приставал. "Были какие-то шутки на эту тему, переглядывания на тему того, что он все время с маленьким мальчиком", – добавил артист.
Рома Желудь считает, что Алексей Филонов не приставал к нему, потому что рядом всегда были родители и другие взрослые люди. По мнению артиста, в личных интересах мужчина предпочитал детей в более уязвимом положении.
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