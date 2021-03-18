Популярный певец откровенно о гей-знакомствах: Было по десять-двадцать человек

Новым гостем ютуб-шоу "Алена, блин!" стал блогер и певец Рома Желудь. Артист рассказал, что думает по поводу своих анкет на сайтах для гей-знакомств и "слитых" переписок.

В Сети то и дело появляются скрины сообщений, которые молодой человек якобы отправляет приятелям по интересам. Однако, как оказалось, Рома Желудь к подобным сайтам не имеет никакого отношения. По словам парня, все это фейки, но они его не смущают.

"С 2010 года всегда подделывают мои переписки, и это нормально", – поделился артист. Он отметил, что бороться с фейками бессмысленно, так как о нем слишком много информации в Интернете.

Певец признался, что раньше он часто устраивал вечеринки, на которые приезжало огромное количество посторонних людей, поэтому даже его адрес известен каждому второму. "Я раньше много тусил, употреблял, звал к себе девочек, мальчиков – всех. Там было по десять-двадцать человек", – говорит Рома Желудь.

"Это же очень легко: ты просто берешь мою фотку из телеграм-канала, можешь дописать что угодно, и это будет выглядеть, как будто мой личный адрес и мои фото "слили". Любой человек может это сделать", – заявил артист.

При этом Рома Желудь спокойно относится к людям, которые знакомятся на гей-сайтах. Он в целом считает, что человек должен быть открыт ко всему новому. Парень и сам не против экспериментов, и в его жизни есть разный опыт. Правда, семью Рома Желудь все же хочет традиционную – мечтает о жене и детях.