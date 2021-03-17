Бедную Яковлеву нагло использовали ради наживы

Елена Яковлева редко появляется в соцсетях. У артистки есть официальный аккаунт в "Инстаграм", однако там она нечасто делится новостями. В итоге поклонники создали фан-страничку актрисы, которая стала невероятно популярной.

На инстаграм-аккаунт звезды подписались почти полмиллиона человек. Там почти каждый день публикуют кадры из фильмов с участием артистки и фотографии, которые ранее появлялись в различных журналах и газетах. Под снимками люди осыпают Елену Яковлеву комплиментами и признаются в любви.

Вероятно, активность в аккаунте действительно высокая, поэтому создатели периодически запускают рекламу. По сути, это нормальная практика для популярных блогов, однако вот выбор рекламодателей вызывает вопросы даже у подписчиков.

В фан-аккаунте Елены Яковлевой то и дело публикуются предложения различных магов и гадалок, которые за небольшую сумму готовы снять порчу и сделать заговор на удачу. Стоит отметить, такие рекламные вставки не держатся в ленте дольше суток и периодически пропадают со страницы.

Впрочем, поклонники недовольны подобным контентом. Они то и дело высказывают свое фи. "Ужас! Опять эта реклама", "Достали пиариться за счет любимой актрисы, что вы с ней уже сделали, кошмар", "Сколько можно?" – цитирует возмущенных фанатов "Экспресс-газета".

Неизвестно, в курсе ли Елена Яковлева, что ее имя используют ради наживы. Вряд ли бы актриса пришла в восторг, если бы узнала, что рядом с ее фотографиями появляются сомнительные предложения по очищению ауры и гаданию на картах таро.