Тяжелая зависимость: Чехова шокировала откровенным признанием

Похоже, что секс-символ российского телевидения стала "рабыней социальных сетей". Анфиса Чехова созналась, что несколько драгоценных часов в день тратит на просмотр новостей. Звезда заметила, что теряется в интернете и забывает обо всем на свете.
Удивительно, но благодаря оценке собственных действий Чехова выяснила, что она не только прожигает время, но и собственноручно подталкивает себя к депрессии. Телеведущая сравнивает свои успехи с достижениями окружающих, находит массу недочетов и становится недовольна жизнью.
"Сначала эти слова вызвали во мне злость и отторжение, но поразмыслив, я осознала, что стала по настоящему зависима от "Инстаграм". Когда ты погружаешься, ты как в подводной лодке, отключаешься от жизни", – пояснила Анфиса.
По словам Чеховой, она приняла волевое решение и отписалась от всех случайных знакомых и даже близких друзей. Телеведущая устроила кардинальную зачистку профиля в социальных сетях и взялась за восстановление ментального здоровья.
Артистка не забыла принести публичные извинения и попросила всех неравнодушных войти в ее положение. Стоит отметить, что многие звезды российского шоу-бизнеса тоже грешат подобными выходками. Обычно артисты улетают на отдых за границу и отказываются от гаджетов на несколько дней.
Однако Анфиса Чехова не стала романтизировать этот момент и просто оборвала все каналы связи. Остается только гадать, на сколько хватит "инстазивисимую" барышню.
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