Тяжелая зависимость: Чехова шокировала откровенным признанием

Анфиса Чехова удивила поклонников необычной публикацией в личном блоге "Инстаграм". Артистка заявила, что обнаружила у себя страшную привычку, переросшую в настоящую зависимость. К счастью, речь идет не о серьезных проблемах с запрещенными веществами и спиртными напитками.

прочитано 469 раз