"Всегда вызывало интерес": психолог объяснила ажиотаж вокруг смерти Шевчука после секс-утех

Собеседница "Дни.ру" отметила, что такие авторитетные люди как певица Юлия Началова или стилист Александр Шевчук всегда к себе привлекают внимание. По ее словам, похороны таки известных персон – это тоже своего рода "выход в свет".
"Все хотят посмотреть, как даже при смерти выглядят популярные личности", – заявила психолог. "Это, безусловно, всегда вызывало интерес и обсуждение", – добавила Ирен Таро. А особенно, когда причина смерти, как у Александра Шевчука, касается очень интимной темы.
За болезнью и похоронами Юлии Началовой и вовсе наблюдала вся страна, желая ей выздоровления. Эксперт отметила, что очень жаль, когда уходят такие талантливые и молодые люди. При этом они оставляют после себя ажиотаж и бурный интерес к своей персоне.
"Таких известных людей будут обсуждать еще долгое время, даже после их смерти", – высказалась Ирен Таро.
Напомним, Александр Шевчук, по сообщениям СМИ, скончался после устроенной дома гей-оргии. У стилиста открылось анальное кровотечение. Медики диагностировали некроз тканей. Мужчину срочно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. К сожалению, спасти его не удалось.
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