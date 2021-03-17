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"Всегда вызывало интерес": психолог объяснила ажиотаж вокруг смерти Шевчука после секс-утех

"Всегда вызывало интерес": психолог объяснила ажиотаж вокруг смерти Шевчука после секс-утех

Не секрет, что гибель знаменитостей, а особенно молодых, вызывает особый интерес у публики. Психолог Ирен Таро порассуждала о том, почему так происходит.
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Собеседница "Дни.ру" отметила, что такие авторитетные люди как певица Юлия Началова или стилист Александр Шевчук всегда к себе привлекают внимание. По ее словам, похороны таки известных персон – это тоже своего рода "выход в свет".

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"Все хотят посмотреть, как даже при смерти выглядят популярные личности", – заявила психолог. "Это, безусловно, всегда вызывало интерес и обсуждение", – добавила Ирен Таро. А особенно, когда причина смерти, как у Александра Шевчука, касается очень интимной темы.

За болезнью и похоронами Юлии Началовой и вовсе наблюдала вся страна, желая ей выздоровления. Эксперт отметила, что очень жаль, когда уходят такие талантливые и молодые люди. При этом они оставляют после себя ажиотаж и бурный интерес к своей персоне.

"Таких известных людей будут обсуждать еще долгое время, даже после их смерти", – высказалась Ирен Таро.

Напомним, Александр Шевчук, по сообщениям СМИ, скончался после устроенной дома гей-оргии. У стилиста открылось анальное кровотечение. Медики диагностировали некроз тканей. Мужчину срочно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. К сожалению, спасти его не удалось.

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Фото: pixabay.com
Автор: 17 марта 2021, 00:19 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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