Константин Ивлев осчастливил жену-молодуху

Модель ранее похвасталась кадрами радостного события в своем микроблоге. Теперь же выяснилось, что 28-летняя студентка и шоумен обвенчались.
Оказывается, пара долго хранила это в секрете. Таинство прошло на следующий день после свадьбы.
По словам шеф-повара, все случилось так, как они себе и представляли. Сейчас влюбленные отдыхают на жарких островах. Для модели телеведущий стал первым супругом. Константин Ивлев же уже был женат на Марии Ивлевой. У бывших супругов подрастают дочь Маруся и сын Матвей.
Пользователи Сети считают Валерию Куденкову разлучницей. Многие поклонники Константина Ивлева в открытую травят девушку, желая ей всяческих напастей. Им пришлось не по душе, что модель якобы разрушила семью ведущего шоу "Адская кухня" и "На ножах".
Напомним, повар говорил, что бывшая жена не выдержала некоторые ситуации в их браке. Константин Ивлев признался, что не было какого-то конкретного повода для развода, просто за годы совместно жизни у пары накопились претензии друг к другу.
Константин Ивлев сделал предложение избраннице в сентябре 2020 года. О романе ведущего и модели заговорили минувшей весной.
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