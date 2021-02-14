47-летняя звезда телеканала "Пятница!" женилась на молодой модели

О романе 47-летнего Константина Ивлева и 28-летней Валерии Куденковой стало известно весной 2020 года. Тогда супруга шеф-повара, которая родила от него двоих детей, подала заявление на развод после 20 лет брака. По словам женщины, телеведущей изменял ей.
Спустя полгода Ивлев сделал предложение новой избраннице. В январе этого года зрителям телеканала "Пятница!" показали, как шеф-повар предлагал возлюбленной вступить в брак. Куденкова согласилась стать женой ведущего, опубликовав в "Сторис" видео.
В воскресенье, 14 февраля, Валерия опубликовала в "Инстаграм" снимок, на котором запечатлена вместе с Константином во время церемонии в Дворце бракосочетания №1. Подписчики увидели шеф-повара в классическом костюме, а его возлюбленную – в белом свадебном платье.
На днях стало известно, что 25 марта в эфире телеканала "Пятница!" покажут свадьбу Константина Ивлева и Валерии Куденковой. Уже известно, что молодожены отправятся в Тамань, где состоятся праздничные гуляния в казачьем стиле. Шеф-повар и модель будет венчаться в церкви, отведывать национальные блюда и наслаждаться концертом известных исполнителей.
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