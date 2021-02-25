Бросивший жену ради молодой красотки Ивлев раскрыл карты: Она была никем

Ведущий шоу "На ножах" Константин Ивлев стал новым гостем шоу "Алена, блин!". Повар рассказал о личной жизни и назвал причины, по котором распался его предыдущий брак.

Недавно телезвезда женилась во второй раз. Со своей первой супругой он прожил в браке больше 20 лет, но недавно развелся ради новой любви. Избранницей 47-летнего шоумена стала 28-летняя красотка по имени Валерия. Девушку уже успели затравить в Сети – народ считает, что она увела повара из семьи.

Однако Константин Ивлев уверяет: никто никого никуда не уводил. Шоумен возмутился тому, что люди мыслят какими-то категориями относительно его отношений с первой женой. "Вот, она была никем, она тебя взяла, она тебя подняла, ты теперь ее бросил. С какого хрена? Кто кого поднял? Каждый занимался своим делом", – говорит шоумен.

Также он отметил, что человек познается в беде. За годы совместной жизни у них с супругой было много разных моментов – и радостных, и не очень. По словам повара, женщина не выдержала некоторые ситуации. Константин Ивлев признался, что не было какого-то конкретного повода для развода, просто за годы совместно жизни у пары накопились претензии друг к другу.

По словам Ивлева, одна из проблем семейных пар в том, что они мало разговаривают друг с другом. "Где-то есть возможность высказаться, опустошить это, а где-то нет. В конечном итоге пришло к тому, к чему пришло. Мы просто поняли, что все, хватит", – добавил повар.