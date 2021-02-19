Разрушившей семью шеф-повара Ивлева молодой красотке желают "сгореть в аду"

Новость о том, что знаменитый российский шеф-повар и ведущий "Адской кухни" и "На ножах" разводится с женой после 23 брака стала сенсацией отечественного шоу-бизнеса. Выяснилось, что семейный очаг потушила разлучница.

Константин Ивлев выбрал своей новой пассией 28-летнюю модель и студентку журфака МГУ Валерию Куденкову. По словам бывшей супруги кулинара, которая родила ему двоих детей, он изменял ей с девушкой ещё до развода. О романе Ивлева и Куденковой стало известно весной прошлого года.

47-летний шеф-повар и его избранница символично поженились 14 января, в День всех влюблённых. Лера опубликовала в своём инстаграм-аккаунте историю с видеозаписью из дворца бракосочетания. Новоиспечённая пара планирует провести медовый месяц в Тамани и обвенчаться в церкви, сообщает телеканал "360".

Однако их идиллию нарушила волна народного негодования, которая обрушилась на молодую разлучницу. Валерия Куденкова подверглась настоящей травле в соцсетях якобы за то, что именно из-за неё Константин Ивлев ушёл из семьи. По словам девушки, ей желают "сгореть в аду" и с издёвкой спрашивают о брачном договоре и о том, ходит ли она в церковь. Россияне массово шлют ей проклятья и недоумевают, почему она вышла замуж не за ровесника, а за мужчину на 19 лет старше.

Лера отчаянно пытается отбить атаку хейтеров и отвечает, что разница в возрасте с шеф-поваром её не смущает. Она подчёркивают, что пару выбирают не по возрасту, а по интересам и уровню сознания.