Вспомнивший отца-алкоголика известный актер расплакался перед Устиновой

В свежем интервью артист вспомнил, как тяжело приходилось его матери. Родительница звезды много трудилась, чтобы прокормить семью. Отец Олега Алмазова, водитель по профессии, страдал алкоголизмом, поэтому надежды на него не было.
Олег, будучи ребенком, был предоставлен самому себе. Ко всему прочему Алмазов много раз становился свидетелем того, как папа издевается над мамой. Вспоминая детство, знаменитость не может сдержать слез. В студии программы «Мой герой» канала ТВЦ во время беседы с Татьяной Устиновой артист расчувствовался.
Отец Олега Алмазова давно умер. Звезда кино и сериалов видела родителя в последний раз 30 лет назад. Артист считает, что папа собственными руками испортил и укоротил себе жизнь.
Алмазов не скрывает, что детская обида жила в нем много лет. Актеру пришлось проделать огромную работу над собой, чтобы избавиться от этого чувства. Олег ходил в церковь.
Звезда сериалов не без горечи вспоминает последнюю встречу с папой. Тогда артисту было всего 14 лет. Родственники сидели молча перед телевизором, сказать друг другу было нечего. В какой-то момент отец знаменитости заплакал, Олег тоже не сдержал эмоций. Алмазов четко для себя понял, что больше никогда не приедет к папе.
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
которая лучше
Весна
А вы знаете ?
не рубите с горяча
Мужчины делятся на нелюдей и людей
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Надо больше двигаться
Робот- собутыльник