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Сериалы
Вспомнивший отца-алкоголика известный актер расплакался перед Устиновой

Вспомнивший отца-алкоголика известный актер расплакался перед Устиновой

Олег Алмазов. Кадр из "Женщина наводит порядок" (2020)
Звезда кино и сериалов рассказала об отношениях с отцом. Актер Олег Алмазов много лет держал обиду на непутевого родственника.
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В свежем интервью артист вспомнил, как тяжело приходилось его матери. Родительница звезды много трудилась, чтобы прокормить семью. Отец Олега Алмазова, водитель по профессии, страдал алкоголизмом, поэтому надежды на него не было.

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Олег, будучи ребенком, был предоставлен самому себе. Ко всему прочему Алмазов много раз становился свидетелем того, как папа издевается над мамой. Вспоминая детство, знаменитость не может сдержать слез. В студии программы «Мой герой» канала ТВЦ во время беседы с Татьяной Устиновой артист расчувствовался.

Отец Олега Алмазова давно умер. Звезда кино и сериалов видела родителя в последний раз 30 лет назад. Артист считает, что папа собственными руками испортил и укоротил себе жизнь.

Алмазов не скрывает, что детская обида жила в нем много лет. Актеру пришлось проделать огромную работу над собой, чтобы избавиться от этого чувства. Олег ходил в церковь.

Звезда сериалов не без горечи вспоминает последнюю встречу с папой. Тогда артисту было всего 14 лет. Родственники сидели молча перед телевизором, сказать друг другу было нечего. В какой-то момент отец знаменитости заплакал, Олег тоже не сдержал эмоций. Алмазов четко для себя понял, что больше никогда не приедет к папе.

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Автор: 26 февраля 2021, 15:07 Источник: Программа "Мой герой" на ТВЦ ✓ Надежный источник
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