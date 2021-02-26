"Многого бы добился": разочарованный Меладзе рассказал о рожденном после измены жене сыне

Бывшая солистка "Виа-гры" Альбина Джанабаева состояла в отношениях с Валерием Меладзе, когда он был еще женат. Его предыдущая супруга Ирина долго боролась за брак, но ее соперница победила.
41-летняя Альбина Джанабаева и 55-летний Валерий Меладзе воспитывают двоих сыновей. Старшему наследнику пары — Константину исполнилось 17 лет. Стоит отметить, что мальчик родился, когда Валерий был еще несвободен, поэтому долго пара скрывала его отцовство, ведь тогда музыкант изменил жене. Также у них есть семилетний сын Лука. Звезды тепло поздравили старшего наследника с днем рождения.
"Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!" — написал Валерий Меладзе в своем "Инстаграм".
Альбина Джанабаева тоже поздравила Константина в своем микроблоге. Стоит отметить, что сам Константин не ведет соцсетей. В одном из интервью Альбина рассказывала, что рада этому факту. Он не тратит свободное время на просиживание в "Инстаграм". Однако многие вопросы по учебе Константин решает именно в Сети.
Напомним, недавно 41-летняя Альбина Джанабаева удивила фанатов своим внешним видом. Она предстала перед людьми в мокром халате и с полотенцем на голове. Жена Валерия Меладзе сообщила, что провела выходной в бане. Подписчики отметили, что на фото она как подросток.
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