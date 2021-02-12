"Я не справлюсь с этой болью сам": Егор Крид сделал неожиданное признание после скандала на шоу "Голос"

Певец Егор Крид обеспокоил поклонников признанием. В инстаграм-аккаунте артиста появилось любопытное видео.

В пятницу, 12 февраля, Егор Крид представил фанатам отрывок из нового трека. 26-летний артист спел о расставании с возлюбленной. В композиции есть признательные строки: "Я не справлюсь с этой болью сам".

Поклонники забеспокоились. Зная, что Егор рассказывает о своих переживаниях с помощью песен, они предположили: кумир прекратил романтические отношения с девушкой. В последнее время ходил слух, что Крид встречается с 19-летней блогершей Валей Карнавал. Вероятно, теперь певец снова стал одинок.

Напомним, Валя Карнавал снялась в клипе на песню Егора Крида "Девочка с картинки". Долгое время певец и блогерша скрывали свой роман. Но однажды девушка сделала публикацию в "Инстаграм", рассказав подписчикам об отношениях с артистом. Через некоторое время блогерша удалила этот пост.

Ранее Егор Крид спровоцировал скандал на шоу "Голос.Дети". Во время съемок певец сделал снимок, показав в камеру неприличный жест рукой. Интернет-пользователи обрушились на рэпера с критикой. Мол, он не достоин быть наставником юных артистов. Певцу пришлось внять общественному недовольству и удалить этот кадр.