"Какой-нибудь урод вспомнит": Расторгуев взбесился из-за разговоров о болезни

Солист группы "Любэ" признался, что уходящий год был для него, да и для всех, тяжелым. Из-за пандемии коронавируса многие лишились работы, что очень угнетало.
Он отметил, что без денег, к сожалению, не проживешь, но отчаиваться нельзя. Тем, кто вынужден сидеть дома, певец посоветовал смотреть фильмы и читать, окончить начатые дела и как можно больше общаться. Николай Расторгуев пообещал, что не забросит свое творчество и будет создавать новые песни.
Также исполнитель отчитал представителей прессы, которые любят писать о том, что он много лет болен. Певец назвал такие издания желтыми газетенками. "Это все чушь собачья... Более десяти лет назад заболел, с тех пор нет-нет, но какой-нибудь урод вспомнит – и давай сочинять!", – возмутился Николай Расторгуев.
Новый год звезда планирует встречать дома. Артист сообщил, что еще с начала своей карьеры договорился с друзьями-музыкантами не работать в новогоднюю ночь. По словам музыканта, было одно исключение. Как-то раз "Любэ" с семьями пригласили в Париж, и коллектив не смог устоять от заманчивого предложения.
Николай Расторгуев заявил, что здоров, поддерживает спортивную форму, у него все отлично, Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин вручил певцу орден Александра Невского.
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