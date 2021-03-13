"Он меня убьет": 62-летняя Кондулайнен рассказала о женихе-тиране

Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен ранее поделилась тяжелым опытом отношений. В юности она сбежала от ревнивого жениха, который проявил агрессию.

Алена Кондулайнен влюбилась в абьюзера, будучи абитуриенткой. Она познакомилась с красивым парнем в кафе. Юноша мечтал стать актером.

У молодых людей завязался роман. Пара стала жить в квартире будущей артистки. Вскоре влюбленные решили пожениться и подали заявление в загс. Сначала их история любви была похожа на сказку. Но неожиданно избранник шокировал девушку пугающим поведением.

В том время, как Елена Кондулайнен была на работе, парень покопался в ее личных вещах и прочитал ее дневник. Там юная особа писала о прежней любви к другому человеку. Ревность затмила разум нового возлюбленного будущей звезды.

Между молодыми людьми произошел скандал. В порыве гнева юноша ударил Елену Кондулайнен. Кроме того, он уничтожил все личные фото девушки, в том числе и с ее родителями. Такая выходка повлияла на решение артистки стать супругой парня. Она поняла, что не готова жить с ним и сбежала к бабушке в Ленинградскую область. Актриса испугалась, что ревнивец может ее убить.

Знаменитости было так плохо, что она впала сон на трое суток. Потрясение вызвало у нее сильнейший стресс. Жених все же разыскал любимую и стал извиняться, заявив, что вспылил. Но Елена Кондулайнен была непреклонна. Свадьба не состоялась.

Позже она узнала, что ее экс-возлюбленный женился. К несчастью, его новую избранницу постигла печальная участь. По словам Елены Кондулайнен, в их семье произошла трагедия. Что именно случилось с супругой того парня, она уточнять не стала.