Неузнаваемая после инсульта Кондулайнен передвигается при помощи ходунков

"Горячие фото Елены Кондулайнен", "Голая Елена Кондулайнен", "Елена Кондулайнен в молодости" – это самый популярные запросы в поисковиках. Актрису считалась секс-символом советского и перестроечного кино. А сегодня в старушке на ходунках трудно узнать былую красавицу...

Сегодня 62-летнюю актрису видят не на светских раутах и премьерах, а на скамейке возле дома, куда она потихоньку спускается на ходунках для инвалида. Видно, что каждый шаг дается ей с трудом. На Елене – ни грамма косметики. И она, кажется, меньше всего хочет, чтобы ее узнавали в таком виде, поэтому посильнее надвигает кепку на глаза.

Ухаживают за Кондулайнен сиделка и младший сын актрисы Михаил. Он и выкладывает в Сеть последние новости о знаменитой матери.

Напомним, инсульт случился у актрисы этим летом, когда она в ресторане произносила тост. Вначале друзья думали, что она играет и не сразу приняли всерьез случившееся. Оказалось – у Кондулайнен острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Несколько дней врачи боролись за жизнь актрисы, а когда кризис миновал, Елена спряталась от всего мира, перестала общаться с друзьями и даже сменила номер телефона.

"Я узнал, что Лена в Боткинской, поехал туда, но меня не пустили из-за коронавируса, – рассказал художник Никас Сафронов в программе НТВ "Звезды сошлись". – Я передал ей через врачей мед. Она пока плохо себя чувствует, держится на удалении от всех. Но думаю, она восстановится, ведь подобная беда была и с Димой Дибровым (вечером 17 февраля 60-летний ведущего прямо с премьеры увезли в отделение интенсивной терапии Боткинской больницы, причиной кризиса стал инсульт и гипертоническая болезнь, состояние оценивалось как среднетяжелое – Прим. ред.)".