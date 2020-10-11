Разбитая инсультом Кондулайнен еле держится на ногах

В июле 62-летнюю Елену Кондулайнен экстренно госпитализировали. У актрисы случился инсульт. В больнице она провела несколько месяцев. Большую часть времени – в реанимации. Сейчас артистка находится дома, но восстановительный процесс продолжается.

Кондулайнен стало плохо в ресторане. После глотка шампанского актриса спросила, кто ей насыпал яд в бокал. Далее речь Елены Ивановны была неразборчивой. Врачи увезли артистку в Боткинскую больницу, где диагностировали нарушение мозгового кровообращения и неврологическую энцефалопатию. Время она провела в обычной палате.

К осени Кондулайнен пришла в себя. Медики решили, что актрисе необходимо продолжить лечение на дому. Соседи видят, как Елена Ивановна выходит на прогулку. Правда, без посторонней помощи артистке сложно передвигаться. В этом ей помогают сиделка, сын и ходунки, рассказали в программе "Ты не поверишь!". Несмотря на несчастье, актриса не унывает.

Стоит отметить, что еще в больнице Кондулайнен сломала руку. Она хотела принять душ, но оступилась и упала. Удар о пол оказался сильным. Срослась ли у артистки кость, неизвестно.

Напомним, Елена Кондулайнен была звездой советского и российского кино, первым секс-символом СССР. Она снялась более чем в 40 фильмов: "Сто дней до приказа", "Зверобой", "Восемь первых свиданий", "Дружба народов" и других.