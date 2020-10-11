Разбитая инсультом Кондулайнен еле держится на ногах

Кондулайнен стало плохо в ресторане. После глотка шампанского актриса спросила, кто ей насыпал яд в бокал. Далее речь Елены Ивановны была неразборчивой. Врачи увезли артистку в Боткинскую больницу, где диагностировали нарушение мозгового кровообращения и неврологическую энцефалопатию. Время она провела в обычной палате.
К осени Кондулайнен пришла в себя. Медики решили, что актрисе необходимо продолжить лечение на дому. Соседи видят, как Елена Ивановна выходит на прогулку. Правда, без посторонней помощи артистке сложно передвигаться. В этом ей помогают сиделка, сын и ходунки, рассказали в программе "Ты не поверишь!". Несмотря на несчастье, актриса не унывает.
Стоит отметить, что еще в больнице Кондулайнен сломала руку. Она хотела принять душ, но оступилась и упала. Удар о пол оказался сильным. Срослась ли у артистки кость, неизвестно.
Напомним, Елена Кондулайнен была звездой советского и российского кино, первым секс-символом СССР. Она снялась более чем в 40 фильмов: "Сто дней до приказа", "Зверобой", "Восемь первых свиданий", "Дружба народов" и других.
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