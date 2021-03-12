"Как же так, доченька?": потрясенный Агутин шокировал известием

Сейчас внебрачная дочь Леонида Агутина вместе с матерью живет в Европе. Полине исполнилось 25 лет. Певец просто шокирован тем, как быстро пролетело время. По этому случаю звездный отец опубликовал в своем "Инстаграм" несколько ее снимков и сердечно поздравил.
"Как же так, доченька? Юбилей уже! 25 лет! Когда это все случилось? Когда успело? Старшенькая моя, Поленька! Все с тебя началось. С твоим появлением на свет я понял, что я взрослый и могу быть каким-никаким отцом", – трогательно написал Леонид Агутин.
Хоть Полина и не забывает о своем российском отце, настоящим папой она все-таки считает своего итальянского отчима, который смог уделить ей по жизни больше внимания и отдал больше душевной теплоты. Агутин жалеет, что мало уделял внимания дочери, но время не вернуть назад.
Конечно, Леонид Агутин честно платил алименты и писал дочери. Но в момент ее появления на свет он был занят своей карьерой. К тому же, опыт неудачного брака тоже сыграл немалую роль... Поэтому настоящей семьи у него с матерью Поли так и не сложилось.
Сейчас Полина увлекается музыкой. Она состоит в отношениях с французом Жаном Битегом, с которым познакомилась во время учебы в Лионе в 2014 году. Поэтому не исключено, что скоро Леонид Агутин станет дедом.
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