"Как же так, доченька?": потрясенный Агутин шокировал известием

Российский певец Леонид Агутин был женат два раза. Его первая супруга Светлана вышла за него еще в студенчестве. Вместе они были пять лет, но на гастролях во Франции артист увлекся балериной Марией Воробьевой. Певец развелся, а в 1996 году танцовщица родила ему дочь Полину. Девушка отметила 25-летие.

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