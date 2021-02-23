Помолвочное кольцо: Долматова и Майами скрепили отношения

Инстадива похвасталась помолвочным кольцом. Украшение с большим камнем Айза Долматова показала во время беседы с певицей Валерией.
Светская львица подчеркнула, что о свадьбе говорить еще рано. Регистрировать отношения в ЗАГСе влюбленные пока не готовы. Между тем вместе Олег и Айза счастливы, на данном этапе этого достаточно.
Айза Долматова отметила, что ее отношения с Олегом Майами сильно отличаются от ее предыдущих романов. Светская львица призналась, что всегда мечтала о таком нежном и заботливом мужчине. Олег, как заметила инстадива, как будто сошел со страниц книжек про любовь.
Вторым мужем знаменитости был предприниматель Дмитрий Анохин. Айза вспомнила, что в этих отношениях ей постоянно приходилось терпеть унижения. Супруг критиковал внешность Долматовой, обесценивал ее личные и профессиональные успехи.
Олег Майами раскрыл Айзе Долматовой новый мир. Теперь каждое утро светской львицы начинается с комплиментов. Певец не перестает восхищаться избранницей.
Напомним, о романе 36-летней Айзы Долматовой и 30-летнего вокалиста Олега Майами стало известно в середине 2020 года. Светская львица обнародовала эти отношения в рамках собственного реалити-шоу. Любовь знаменитостей пережила несколько взлетов и падений. Не так давно Майами в шутку заявил, что никогда не женится на Долматовой.
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