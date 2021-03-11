Тяжелобольная Долматова раскрыла правду о своем недуге

Айза Долматова в личном блоге решила пообщаться с поклонниками в "Сторис" инстаграм-аккаунта и рассказала, как у нее обстоят дела в разных сферах жизни. Знаменитость поделилась несколькими радостными новостями.

Рэп-исполнительница отправилась с подругой в Санкт-Петербург, чтобы отметить знаковые события в жизни. Например, недавно стало известно о том, что артистка подарила свой голос аудиокниге и озвучила рассказ "Странная история Бенджамина Баттона".

По словам звезды, она обожает читать, поэтому для нее было большой честью принять участие в подобном проекте. Как отметила Айза Долматова, любовь к книгам у нее от папы. "Я пью чай без остановки и читаю. Это моя собственная вселенная (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила блогер.

Также артистка рассказала, как у нее обстоят дела с паническими атаками. Серьезная болезнь невероятно мешает артистке жить – ее часто преследуют приступы тревоги и иррационального страха. Как отметила Айза Долматова, сейчас ей удалось выйти в ремиссию.

Звезда рассказала, что справиться с приступами помогает хорошая погода и режим. "Как бы это тупо ни звучало! Но тепло и много сна дают возможность отдыхать от паничек", – поделилась артистка.

Напомним, ранее стало известно о том, что Олег Майами, с которым Айза Долматова начала встречаться около года назад, сделал ей предложение. Блогер похвасталась кольцом с огромным бриллиантом, однако отметила, что о свадьбе пока говорить слишком рано.