Толпа обступила: сенсационное фото Кабаевой произвело фурор

В 2008 году гимнастка основала "Благотворительный фонд Алины Кабаевой". С тех пор он активно оказывает помощь нуждающимся семьям, поддерживает матерей и детей, а также способствует развитию массового спорта. Одним из проектов фонда уже давно является прославленный детский фестиваль художественной гимнастики "Алина".
Фан-группа звезды функционирует уже много лет, а ее руководство часто рассказывает о жизни спортсменки. Недавно в профиле было опубликовано трогательное фото Алины в окружении детей. Видимо, кадр сделан как раз во время фестиваля. Для выхода Кабаева выбрала короткое темное платье в белыми полосами, а поверх надела черную кожаную куртку.
Олимпийская чемпионка выглядит счастливой, улыбается юным коллегам и трогательно общается с ними. Девочки буквально не могут оторвать глаз от кумира. Те, кто стоят в конце "очереди" активно пытаются прорваться к гимнастке, а остальные просто выразительно смотрят на Алину Кабаеву и широко улыбаются.
Фото вызвало невероятно теплую реакцию. Поклонники восхищались спортсменкой: "Любовь и радость", "Что за прекрасная девушка...Наша Алина так прекрасна", "Королева", – писали они. Окончательно растрогала подписчиков подпись, оставленная под снимком: "Я обожаю эти фото Алины. Такое наслаждение для детей", – отметили авторы публикации.
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