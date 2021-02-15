Толпа обступила: сенсационное фото Кабаевой произвело фурор

Сейчас олимпийская чемпионка полностью посвятила себя карьере и общественной деятельности. Ее практически невозможно встретить на светских мероприятиях, она не ведет личный блог. Однако поклонники сами держат публику в курсе всех последний новостей.

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