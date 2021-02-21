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Шоу-бизнес
"Лежу в слезах": маленького cына Айзы Анохиной срочно доставили в больницу

"Лежу в слезах": маленького cына Айзы Анохиной срочно доставили в больницу

Айза Долматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Айза Долматова сообщила о госпитализации старшего сына. Инстадиву не пустили в палату к наследнику.
прочитано 408 раз

Айза Долматова рассказывает поклонникам практически обо всем, что происходит в ее жизни, поэтому она не смогла не поделиться случившимся несчастьем. Оказалось, 10-летнего сына блогерши доставили в больницу с повышенной температурой тела. Сначала врачи полагали, что у Сэма аппендицит.

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Вскоре Айза узнала, что ее наследник отравился. По мнению Долматовой, виной этому являются суши, которые Сэм ел незадолго до госпитализации. "Второй день лежу в слезах", – призналась блогерша подписчикам своего инстаграм-аккаунта.

Многие интернет-пользователи посочувствовали мальчику и пожелали ему скорейшего выздоровления. Но нашлись и те, кто раскритиковал Айзу за питание сына. "Научись готовить, а не кормить дерьмом", "Прекратите дрянью детей кормить! Готовить надо самой нормальную еду!", "Детям вообще суши нельзя!", – гневно высказались подписчики.

Напомним, Айза Долматова родила сына Сэма от рэпера Гуфа. Она была замужем за артистом с 2008 по 2014 годы. Спустя некоторое время блогерша зарегистрировала брак с серфером Дмитрием Анохиным, от которого родила второго наследника – Элвиса. Сейчас она встречается с певцом Олегом Майами.

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Автор: 21 февраля 2021, 15:56 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Айза Анохина поделилась секретами красоты

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