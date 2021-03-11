"Будет на мне в обтяжку": Стас Барецкий решился на покупку платья покойной Жанны Фриске

Первоначальная стоимость наряда певицы – сто тысяч рублей. Скандальный деятель шоу-бизнеса намерен носить платье звезды.
Стас Барецкий констатировал, что оно будет на нем в обтяжку и растянется. Он заявил, что тот факт, что две легенды надевали этот наряд, вызовет у народа положительные эмоции, и платье будет стоить потом дороже.
При этом он подчеркнул, что не ставит себя в один ряд со знаменитой певицей. Также шоумен рассказал, как поступит с деньгами после продажи платья Жанны Фриске.
Стас Барецкий поведал, что является руководителем Союза профессиональных ритуальных агентов. Он отметил, что организация занимается благотворительностью. В частности, они планируют уборку кладбищ, а это дорогостоящее мероприятие. На это он и собирается потратить вырученные деньги.
В заключение Стас Барецкий констатировал, что не исключает того, что отдаст наряд бесплатно либо фанатке Жанны Фриске, либо родителям знаменитости.
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