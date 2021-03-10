Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"

Сериал "Корона" рассказывает о жизни королевской семьи Великобритании. Всего создатели теленовеллы планируют выпустить шесть сезонов проекта. Ранее сценарист Питер Морган заявил, что финалом истории станут события 20-летней давности.
В свежем интервью драматург добавил, что не сможет вплести в сюжет герцогов Сассекских, как того требуют фанаты сериала "Корона". Морган считает, что Меган Маркл и принц Гарри находятся в середине пути и пока неясно, чем закончится их история. Питер добавил, что описывать жизнь монаршего отпрыска на данном этапе – это труд журналистов, а не драматургов. Создатель сериала предпочитает писать о вещах "проверенных временем".
На днях Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре Уинфри. Герцоги Сассекские откровенно рассказали о жизни в Букингемском дворце. Меган призналась, что испытывала сильное давление со стороны родственников мужа. Супругу принца Гарри откровенно травили. Дошло до того, что у беременной первым ребенком Маркл появились суицидальные мысли.
Интересно, что жалобы герцогини вызвали у некоторых пользователей Сети лишь негатив. В Интернете невестку королевы оплевали. По мнению критиков, Меган Маркл должна была поинтересоваться о нравах, царящих в августейшем семействе, еще до замужества.
Напомним, сериала "Корона" выходит на Netflix. Проект рассказывает о правлении Елизаветы II. Свет уже увидело четыре сезона картины. Последняя из вышедших частей повествует о непростых взаимоотношениях сына королевы – принца Чарльза с первой женой принцессой Дианой.
Популярные темы форума
Мерзкие соседи
Носите маски
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев
Что посоветуете?
Лечебные пиявки.
Секретное оружие для Кухня
5-вторых трик Интерьер