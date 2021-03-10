"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться

Певец побывал на шоу Валентина Юдашкина в Кремлевском Дворце и поделился эмоциями с поклонниками в "Инстаграм". Филипп Киркоров опубликовал подборку фото со звездами, которые тоже посетили мероприятие.
В комментарии он высказал восхищение прошедшим концертом и не забыл упомянуть бывшего бойфренда Ольги Бузовой. Филипп Киркоров расхвалил номер с участием финалистов шоу "Танцы со звездами" телеканала "Россия 1" – Давида Манукяна и Дарьи Палей. Артист заявил, что пара растрогала его до слез.
Фолловеры, увидев совместный снимок Филиппа Киркорова и блогера, а также хвалебную оду Давиду Манукяну, набросились на исполнителя. "С каких пор Манукян стал звездой-то?", "Реклама Даве", "Дава и тут влез, противно смотреть на этого человека", – возмутились пользователи соцсети.
Напомним, в последнем выпуске "Танцев со звездами" Филипп Киркоров спел во время выступления Давида Манукяна и Дарьи Палей свою песню "Немного жаль". Пара получила максимальные 40 баллов от членов жюри.
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