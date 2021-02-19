Манукян или Лазарев? Киркоров не может определиться с фаворитом

Филипп Киркоров является покровителем для многих звезд шоу-бизнеса. Еще недавно поп-король активно сотрудничал с певцом Сергеем Лазаревым. Сейчас же народный артист увлекся совместной работой с 27-летним блогером и рэп-исполнителем Давидом Манукяном (DAVA).

Так совпало, что Сергей Лазарев и Давид Манукян принимают участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами". Оба артиста являются фаворитами проекта. Как жюри, так и телезрители ставят им высокие оценки. Филипп Киркоров тоже активно голосует за 37-летнего певца и 27-летнего блогера.

По мнению народного артиста, для Лазарева конкуренция с Манукяном – большой стимул. При этом Киркоров не может выделить одного из них, поскольку оба участника ему очень дороги. "Я не могу разделить свое сердце на две части", – сказал 53-летний певец.

Общаясь с журналистами, Филипп признался, что разделил бы первое место между Сергеем и Давидом. По его мнению, так будет правильно. Но собеседники артиста были настойчивы, и в какой-то момент он сообщил, что больше болеет за Давида. Киркоров назвал Манукяна своим новым вдохновением. "Ему нужна поддержка", – считает поп-король.

В последнем выпуске шоу "Танцы со звездами" Филипп Киркоров спел во время выступления Давида Манукяна и Дарьи Палей свою песню "Немного жаль". Пара потрясающе исполнила румбу, за что получила максимальные 40 баллов от членов жюри.