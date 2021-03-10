Проклятый коронавирус: умерла Людмила Лядова

Народная артистка РСФСР умерла в 52-й больнице, куда была госпитализирована в конце февраля с коронавирусом. Именно в этом медицинском учреждении от ковида или пневмонии лечились Юрий Назаров, Лев Лещенко, Анита Цой. Всего же более 20 тысяч пациентов прошли лечение от COVID-19 за год работы ГКБ 52
В марте стало известно, что Лядову перевели в реанимацию. 7 марта представитель Людмилы Алексеевны сообщал, что она почувствовала себя лучше – мол, появился аппетит и стала шутить. Но, увы, улучшение оказалось временным – коварная болезнь оказалась сильнее...
Напомним, песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и др. Сама она до 95 лет выходила на сцену.
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