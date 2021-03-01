"Следовало посоветоваться с Меган": появившуюся в обносках Миддлтон затравили

Отнюдь не всем пользователям Сети нравятся подобные решения Миддлтон, но Кейт предпочитает никого не слушать. Так, недавно она снова появилась в костюме, который надевала уже несколько раз.
Герцогиня подключилась к ответственной конференции в классической белой рубашке и плотном жакете цвета хаки. Журналисты выяснили, что верхняя одежда была создана брендом Smythe и стоит около 55 тысяч рублей. Образ Кейт дополнили изящные серьги.
По информации издания, именно в этом жакете супруга принца Уильяма уже появлялась в Канаде в 2016 году. Тогда она сочетала его с брюками, дизайнерским шарфом и широкими сапогами. Также герцогиня выходила в нем в свет и во второй раз. В 2018 году она активно носила его на Кипре.
Пользователи в очередной раз не одобрили выбор Миддлтон. "Я бы не назвала ее экономной лишь потому, она надела одну вещь три раза. Это нормально для простых людей", "Ей следовало бы посоветоваться с Меган, которая хорошо одевается", "Экономность?", "Кошмар", "По какой причине члены королевской семьи так дешево и отвратительно одеты?", "Неинтересная", – высказывались они.
Отметим, недавно для очередной конференции в Zoom Кейт надела твидовый жакет синего цвета от бренда Rebecca Taylor. Выяснилось, что герцогиня купила его почти пять лет назад и уже надевала в Лондоне в 2017 году. Тогда читатели многих изданий также остались крайне недовольны выбором Миддлтон.
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