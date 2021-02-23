"Карты, деньги, два ствола": родственные связи пошатнули авторитет Кейт Миддлтон

Вскрылись подробности семейного древа всеми известной герцогини Кембриджской. Поговаривают, что Гай Ричи, снимающий одни из самых культовых фильмов об азартных играх, является дальним родственником Кейт Миддлтон.

Известно, что супруга принца Уильяма родилась и выросла в простой семье. Ее мать работала стюардессой, а отец был авиадиспетчером. Глава семейства смог немного продвинуться по карьерной лестнице и позже стал пилотом British Airways.

Несмотря на всю прозрачность семейных уз, Кейт Миддлтон оказалась родственницей британского кинорежиссера Гая Ричи. Дело в том, что предки герцогини в шестом поколении и сценариста в пятом – Дэвид и Сара Луга были супругами. События датируются XVIII веком.

Из этого следует, что Кейт Миддлтон является кузиной Гая Ричи. Стоит отметить, что это весьма выигрышное родство. Пока непонятно, кому повезло больше. Однако имя кинорежиссера известно жителям всех стран.

Гай Ричи знаменит своей серией гангстерских фильмов, действие которых разворачивается в Лондоне. Например, "Большой куш", "Карты, деньги, два ствола", а также еще свежий фильм "Джентльмены".

По словам Кейт, она очень хорошо ладит со своей шестой кузиной. Напомним, что Ричи был одним из гостей, присутствовавших на королевской свадьбе в 2011 году. Однако это не самая яркая новость королевской четы. Нашумевшим домыслом прошлой недели стало рождение четвертого наследника принца Уильяма. Точнее, начало подготовки к рождению еще одного ребенка.

