Появились данные о пополнении в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Люпо прожил около девяти лет, его любили все. Даже строгий принц Уильям много раз упоминал о том, как сильно привязан к питомцу. Оказалось, когда собака серьезно заболела, возлюбленные приняли решение завести еще одну. Видимо, так они попытались немного сгладить боль детей, которые обожали Люпо.
Кейт и Уильям посчитали нужным порадовать наследников и завели щенка такой же породы. Как рассказал источник журналистам, второй спаниель появился в доме герцогов незадолго до смерти первого. Малыш является родственником их любимого питомца. Родители надеялись, что пес станет хорошим другом как для их собаки, так и для детей.
Напомним, недавно Кейт Миддлтон отпраздновала свой 39-ый день рождения. Из-за пандемии Covid-19 на праздник семья никого не пригласила. Заботливый супруг вместе с детьми организовал для возлюбленной уютное чаепитие с тортом. Сюрприз пришелся по вкусу герцогине.
Также приблизительно в это время произошло серьезное недопонимание. Внезапно появились слухи о том, что семья нарушает королевский протокол. Сообщалось, что по документу Кейт и Уильям не могут брать с собой в путешествия детей. Правило введено на случай, если во время поездки что-то произойдет.
Однако достаточно быстро выяснилось, что обвинения в адрес пары беспочвенны. Принц Уильям получил личное разрешение от королевы еще в 2014 году. Тогда семья впервые выехала в Австралию со старшим сыном.
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