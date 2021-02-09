Наталья Подольская подхватила коронавирус

Еще в середине января исполнительница написала в своем инстаграм-аккаунте, что ограничила выход в свет из-за того, что коронавирус никуда не ушел, и надо быть бдительными. Первые симптомы болезни у Натальи Подольской появились в начале февраля.
Артистка сдала тест на COVID-19. И он оказался положительным. В числе контактов оказался пятилетний сын звезды и ее мужа, певца Владимира Преснякова Артемий.
Медики проверили мальчика его и объявили, что коронавирусной инфекции у него нет. Сейчас Наталья Подольская находится на домашнем карантине: ограничения на выход в свет остаются в силе.
Напомним, 22 октября прошлого года Наталья Подольская родила мальчика. 52-летний Владимир Пресняков и его 38-летняя супруга теперь воспитывают двоих общих детей. Их первенцем стал сын Артемий, родившийся в 2015 году. Также у Преснякова есть сын от первого брака с Кристиной Орбакайте – 29-летний Никита.
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