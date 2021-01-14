Вульгарно разодетую Подольскую разнесли в пух и прах

Как отметил эксперт, у артистки прекрасные внешние данные: хорошая фигура, красивые волосы и приятое лицо. Александр Васильев считает, что девушке нужно расстаться с нарядами а-ля корректирующее белье и бейсболками в духе Богдана Титомира. "Сейчас почти все, что носит Подольская, не модно. Возможно, это влияние ее мужа – мне кажется, Володя Пресняков преимущественно герой 90-х годов", – говорит историк.
Эксперт отметил, что Наталья Подольская часто выбирает наряды "из сундука". Они современные, но выглядят так, будто бы относятся к совершенно другой эпохе. Несмотря на то, что мода циклична, образы в любом случае должны соответствовать современным тенденциям. Александр Васильев не разделяет любовь певицы к платьям с пайетками и блестками, а также считает, что девушке абсолютно не идут определенные оттенки розового.
Модный эксперт отметил, что красный гораздо больше подходит Наталье Подольской, но вот фасоны, которые она выбирает, оставляют желать лучшего. Особенно историку не понравился образ звезды с очередного мероприятия, куда она пришла в красном платье с разрезом до бедра.
"Открытая нога выглядит чуть-чуть вульгарно. Такое платье могло быть и в гардеробе солисток группы "Блестящие", – говорит Александр Васильев.
При этом историк моды считает, что, несмотря на то, что он разнес гардероб Натальи Подольской в пух и прах, это не имеет никакого значения. "Она, в отличие от многих более стильных звезд, счастлива. И если образы жены Преснякову нравятся", – говорит эксперт.
Популярные темы форума
ВЫ "СТАРАЯ ДЕВА" - ВАМ СЮДА !!!
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Люблю иногда фантазировать о разном!
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Душ
Муж изменяет
Мишель- самая классная дама!