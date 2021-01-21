Так и не смогла похудеть: Подольская рассказала о страхе измены мужа

Наталья Подольская и Владимир Пресняков одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они много лет вместе. В отличие от ряда звездных семей, которые не выдержали испытание карантином, эта парочка во всю заботилась о прибавлении.
22 октября прошлого года Наталья Подольская родила мальчика. 52-летний Владимир Пресняков и его 38-летняя супруга теперь воспитывают двоих общих детей. Их первенцем стал сын Артемий, родившийся в 2015 году. Также у Преснякова есть сын от первого брака с Кристиной Орбакайте – 29-летний Никита.
Не прошло и года после появления на свет второго ребенка, как новоиспеченная мать заговорила об изменах. Теоретически, конечно. И в шутку. Так Наталья Подольская ответила критику фигуры ее мужа Владимира Преснякова – мол, разъелся.
На это Подольская с юмором припомнила слова его бабушки: "Если мужа не кормить, то он похудеет. И трусишки начнут спадать, но не дома".
Сама же артистка активно сбрасывает вес. Однако до конца она так и не смогла похудеть. После родов у нее пришли в форму все части тела кроме живота, что несказанно огорчает Наталью Подольскую. Но расстраиваться рано, ведь ее малышку пока только три месяца. Так что все впереди.
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