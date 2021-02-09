"Тихий ужас": резко постаревший Киркоров вызвал оторопь

Накануне вечером поп-король опубликовал новую фотографию в своем личном блоге. Он предстал перед удивленными поклонниками в абсолютно новом образе. Артист отрастил седую копну, сильно укоротил волосы и перестал красить бороду. Лишь одна темная прядь около лица кумира напоминает о том, каким он был еще совсем недавно."NEW me. Седина в бороду, бес в....Ваши варианты? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – подписал фотографию исполнитель. Реакция пользователей оказалась крайне непредсказуемой.
Многие искренне восхитились преображением Киркорова и отметили, что натуральность всегда в моде. "Красавчик", "ОГНИЩЕ", "Очень идёт...Вы красивый человек! Вам идёт быть естественным и счастливым, как когда с детьми....Долго ждала этот образ. Он настоящий...нечего скрывать...благородно и красиво. Браво!", "Филипп, выглядите потрясно! Выходите на Новый уровень", "Новый образ – благородный, статный", "Что за мужчина мечтааа", – писали они. Другие же сравнили артиста с Николаем Басковым, так как теперь, по их мнению, Филипп Бедросович – "натуральный блондин". Также нашлась и другая занимательная ассоциация: "Прям как Бузова, новая я", – посмеялась одна подписчица.
Некоторым новый образ артиста не пришелся по душе. Пользователи сперва не узнали его, а потом посчитали, что певец искусственно состарил сам себя. "Седина старит. Конечно, над вами поработали, но все же старит", "Я думала это был фильтр, прошу верните прежний образ.. кошмар же", "Тихий ужас", "Боже, как на дедушку похож", "Волосы сказали пока", "О, нет, Филипп зачем", – возмутились комментаторы.
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