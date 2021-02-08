"Разъелась!": располневшая Ротару шокировала народ

Из-за пандемии коронавируса София Ротару практически не покидала загородный дом в Киеве. Поклонники успели соскучиться по народной артистке. Выйдя в свет, исполнительница хита "Я назову планету именем твоим" шокировала публику изменившейся фигурой. Она заметно поправилась.
Для выступления в Воронеже София Михайловна подобрала наряд, который не смог скрыть лишние килограммы. Народ обратил внимание на округлившийся живот. "Вот это разъелась!", – удивился один из поклонников, отметив, что такой полной артистка не была никогда.
Музыкальный критик Сергей Соседов, напротив, не изумляется при виде располневшей артистки. Недавно он говорил, что вблизи София Михайловна выглядит не так, как на экране. Мол, певица из последних сил старается держать себя в форме, но тщетно.
По мнению эксперта, София Ротару должна уйти на заслуженный отдых. По мнению Сергея Соседова, репертуар артистки стал слабее, ни одна из ее новых песен не запоминается. "Это музыкально неинтересно", – считает критик.
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