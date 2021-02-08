"Свести концы с концами": страшная нищета вынудила мать Аниты Цой распродавать вещи

Анита Цой отметила 50-летие. Всегда яркая, стильная, позитивная, успешная – кажется, такой она была всегда. Но, как оказалось, знает она и как сжимается на шее костлявая рука голода.

Дедушка певицы Юн Сан Хым в 1921 году иммигрировал в СССР из Кореи и в 14 лет стал батраком. В 1937 году он был депортирован в Узбекистан, где стал председателем колхоза. Там же женился на Анисье Егай, и у него появилось на свет четверо детей.

Мать Аниты, Юн Элоиза Санхымовна, родилась в 1944 году в Ташкенте.

Она окончила Московский Государственный Университет и позже стала кандидатом химических наук. В столице же она вышла замуж. Правда, отец будущей звезды ушел из семьи, когда Аните было всего два года. И матери пришлось выживать. Нищета была страшная!

"Мама воспитывала меня одна, и у нас бывали очень непростые времена, – смахивает слезу Цой. – Мы даже что-то брали на продажу, чтобы свести концы с концами. Мое детство было совсем не сытым и беззаботным".

Сегодня, с высоты прожитых лет, Анита Цой часто думает, что бы сказала себе маленькой, когда была еще Анной Ким. "Я бы посоветовала заниматься музыкой, учиться, быть такой же любопытной, любознательной. А уж если подвернется хороший вариант замужества, пусть выходит замуж и не боится", – заявила исполнительница "Известиям".