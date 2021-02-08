Шепелев подверг сына Фриске смертельной опасности

Ведущий активно занимается развитием сына. Только недавно выяснилось, что маленький Платон с удовольствием играет с папой в теннис. Теперь звездный наследник постигает новые горизонты.

Накануне в своем блоге Дмитрий выложил фото, на котором они с сыном уверенно стоят на сноубордах. "Оказалось, правильно, что иногда мальчики проводят время отдельно, а девочки по своей программе отдельно – это отличная идея. Так и поступили. Впереди мужской "уикенд" папа и сын. Завтра в школу? Нет, не слышали", – подписал он снимок в "Инстаграм".

Многие пользователи оценили решение Шепелева и похвалили его, отметив, что он правильно воспитывает ребенка и уделяет ему много времени. Другие же возмутились поведением родителя: ребенок прогуливает школу и занимается опасным для жизни видом спорта. Дмитрий не стал никого слушать и продолжил проводить время так, как считал нужным. Он продемонстрировал видео, где Платон умело катается с горок на доске.

Телеведущий заснял, как Платон несется по заснеженной трассе вниз. Мальчик явно не боится скорости и радостно балансирует на сноуборде. "Очень горжусь этим крутым парнем", – подписал видео Дмитрий.

Несмотря на то, что вид спорта и правда является крайне опасным не только для детей, но и для взрослых, Шепелев все предусмотрел. Платон экипирован по всем правилам: на нем надет и шлем, и наколенники.