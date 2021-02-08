Ждут в аду: затравленная Чехова разразилась гневной речью

Анфиса часто и открыто общается со своими поклонниками. Число подписчиков в ее "Инстаграм" растет с каждым днем. Накануне артистка рассказала, что обновила свои многочисленные татуировки.

"Время обновления. Освежили старые раны...то есть тату. За то время, что прошло, с момента как я сделала эти тату появились новые техники и краски, которые более стойкие и не выгорают на солнце" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – поделилась Чехова. Многие поддержали ее решение и рассказали о своем опыте, однако некоторые пользователи тут же накинулись на Анфису.

Телеведущая не стала дожидаться реакции СМИ и решила сама резко ответить всем хейтерам. Она записала несколько "историй" в своем личном блоге. "Что касается татуировок, о который вы вчера все активно рассуждали под моим постом. Я не делала новые! Вот вы удивительный народ: не читает текст, не обращаете внимание на нюансы, детали! Я обновляла старые, потому что они потеряли цвет и форму", – рассказала Анфиса.

"Вот это вот: "Зачем под 50 лет старуха пошла делать себе татуировки?". Это что вообще? Я даже если в 90 лет пойду делать себе татуировки, почему я должна отвечать вам на вопрос "зачем"?" – высказалась она. "Ну, а зачем вы делаете всю ту фигню, которую делаете в жизни? Зачем вы критикуете других людей, встречный вопрос", – продолжила Анфиса.

Она выделила и следующий комментарий в собственном рейтинге. "Следующий вариант – "все сейчас удаляют, а Вы делаете". Новых пока не делаю, но даже если соберусь, то на ваше мнение ориентироваться не буду. Татуировку одну я удалила, так что не переживайте за меня, я в тренде", – ответила ведущая.

Анфиса Чехова прокомментировала и самое занимательное мнение: "И еще: "Татуировки делать – это грех, татуировки меняют судьбу, несут плохой смысл". Она рассказала, что может согласиться с версией о том, что различные руны могут повлиять на жизнь. Однако еще большим грехом, по мнению ведущей, является осуждение. "Так что мы с вами все грешники, и для нас в аду уже приготовлены сковородки! Будем скворчать вместе на одной", – посмеялась она.

