"Каждый раз плачет": Федосеева-Шукшина своими выходками довела Алибасова

"Каждый раз, когда папа говорит с Лидией Николаевной, он плачет. У него памяти нет, это для него большой стресс", – говорит Бари Алибасов – младший.
По словам наследника, они специально не стали приглашать прессу на выписку артиста из больницы, так как хотели, чтобы там были только родные и близкие. Как оказалось, бывшая жена тоже собиралась встретить продюсера на выходе из клиники.
"В итоге кроме меня и помощника отца никого на выписке не было. Я после этого на Лидию Николаеву обиделся, потому что она опять ведется на козни уже не только своей дочери и адвоката, теперь к их команде добавился еще и Горжанкин", – отметил в беседе с "Дни.ру" сын артиста.
Бари Алибасов – младший считает, что актрису запугали прессой, которая будет ее снимать. "Ей запретили ехать к любимому и заперли в квартире", – уверен сын продюсера. При этом наследник оберегает Алибасова от общения с Федосеевой-Шукшиной.
"По телефону я не готов папе давать разговаривать с Лидой, потому что она постоянно названивает, и он после этого плачет. И его восстановление психологическое откатывается на день – на два", – рассказал в беседе с "Дни.ру" Бари Алибасов – младший.
При этом наследник не против, если бывшая супруга приедет к продюсеру в Калининград. Он готов создать все условия, чтобы они побыли вместе и пообщались. Однако в искренность чувств Лидии Федосеевой-Шукшиной он не верит, ему не нравятся выходки актрисы.
"Как бы она ни уверяла, что любит, я в это уже не верю, потому что по делу о человеке судят. Она всю неделю обещала, что его заберет, папа даже это запомнил, и в итоге она не приехала", – сокрушается сын продюсера.
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