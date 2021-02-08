Потерявший память Алибасов не может найти туалет

По словам наследника, сразу после реабилитации артиста решили отправить в Калининград. Там он будет приходить в себя под наблюдением врачей. Бари Алибасов – младший надеется, что вскоре папа сможет вернуться к профессиональной деятельности, однако пока загадывать рано.
Как отметил сын, кадры из аэропорта Шереметьево достоверные – продюсеру действительно сложно ходить. "После реанимации он до сих пор не очень хорошо передвигается. Он может пройти ножками, но будет делать это очень долго. Мы приехали в аэропорт в последний момент, и путь от стойки регистрации до выхода на посадку у него бы занял час-полтора, поэтому сотрудники аэропорта, увидев, как он ходит, сами предложили инвалидную коляску", – отметил Алибасов-младший в беседе с "Дни.ру".
Наследник добавил, что артист пока обживается на новом месте. Так как у продюсера проблемы с краткосрочной памятью, ему сложно находиться вне привычных помещений. Например, Бари Алибасов постоянно забывает расположение комнат и испытывает проблемы с походом в уборную.
"Пока самая сложное для папы: он постоянно забывает, где находится туалет. Не может найти его с первого раза. Ему вокруг все нравится, но, когда приспичит, забывает, куда идти", – отметил Алибасов-младший в беседе с "Дни.ру".
Близкие поддерживают продюсера и из раза в раз показывают путь в уборную. По словам сына, как только Бари Каримович освоит элементарные действия, можно будет говорить и его возвращении в профессию.
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