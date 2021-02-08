Никас Сафронов заговорил о собственных похоронах

Никас Сафронов показал семейный склеп под Ульяновском. Художник попросил в будущем похоронить там и его.

В эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ живописец рассказал, что давно поставил семейный склеп. Ему не хотелось, чтобы родственники были похоронены в разных местах.

Никас Сафронов позаботился и о том, чтобы быть после смерти рядом с близкими. Художник уже набросал эскиз своего надгробия. Склеп, небольшую часовню, он возвел когда-то в честь матери. Сейчас там покоятся родители и старший брат живописца.

Художник отметил, что уже составил завещание, не обделив ни одного из своих детей. Большую часть наследства он намерен оставить сыну Луке Затравкину.

Напомним, что состояние Никаса Сафронова оценивается в десятки миллионов долларов. У художника много недвижимости. Есть даже замок в Шотландии и квартиры в Турции.

Никак Сафронов является действительным членом Российской Академии художеств, заслуженным художником РФ, народным художником Республики Дагестан, профессором Ульяновского государственного университета. По официальным данным, у живописца есть пятеро детей от разных женщин.

