"Заслужила": Сафронов встал на защиту оплеванной Поргиной

Людмила Поргина получает надбавку к пенсии в 30 тысяч рублей за звание "Заслуженная артистка России". Многие считают, что актриса не имеет права получать повышенное пособие. У художника Никаса Сафронова иное мнение.

Обозревательницу Лену Миро возмущает тот факт, что Поргина получает от государства порядка 50 тысяч рублей. Мол, Людмила Андреевна не заслуживает звания, потому что никто не вспомнит ни одну ее роль.

Сафронов же напомнил, что вдова Николая Караченцова снялась более чем в 10 фильмах и сыграла во множестве спектаклей. Актрисе пришлось прервать свою карьеру ради ухода за мужем, который пострадал в автомобильной аварии. Никас Степанович считает, что такую жертвенную любовь можно только приветствовать.

Художник предложил тем, кто осуждает Поргину, несколько лет провести с тяжело больным человеком. Он уверен, что после этого критики не смогут сказать ничего негативного в адрес Людмилы Андреевны.

"Заслужила и пенсию и надбавку к ней своим трудом ", – заключил Сафронов.

Впрочем, 50 тысяч рублей – тоже небольшая сумма, добавил Никас Степанович. По его мнению, Поргина достойна пенсии в 150 тысяч. Следом художник отметил, что государство должно выплачивать пособие в таком размере каждому пенсионеру, который десятилетия трудился на благо страны.