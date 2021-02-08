Шепелев покинул беременную любовницу

Дмитрий Шепелев оставил столицу. Вместе с сыном от Жанны Фриске он уехал с семилетним Платоном в горы.

Телеведущий решил подарить наследнику каникулы. Дмитрий Шепелев поделился в своем инстаграм-аккаунте кадрами ночного катания на сноуборде.

Судя по видео, ребенок уверенно спускается со склона. К слову, впервые на "доску" Платон встал еще пару лет назад.

Дмитрий Шепелев объяснил свой отъезд от беременной возлюбленной Екатерины Тулуповой желанием провести время наедине с сыном. "Оказалось, правило, что иногда мальчики проводят время отдельно, а девочки по своей программе отдельно – это отличная идея. Так и поступили", – высказался шоумен.

Напомним, ранее ведущий признался, что у них с избранницей скоро случится прибавление. Платон хорошо отнесся к этой новости и уже с нетерпением ждет появления на свет брата или сестры.



На днях Тулупова впервые продемонстрировала публике свои округлившиеся формы. Сам Дмитрий Шепелев признавался, что очень счастлив тому, что скоро во второй раз станет отцом.



Как писали "Дни.ру", недавно шоумен потерял работу на ТНТ и пока неизвестно, есть ли у него другие предложения. Зимой прошлого года Дмитрий Шепелев покинул ряды сотрудников Первого канала. Он перешел работать в развлекательное шоу "Ты как я!", которое закрылось.