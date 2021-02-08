Погромов, Чморилов и Готовая помогли вору-губератору распилить областной бюджет

Спектакль Греты Шушчевичуте "Задняя часть слона" в "Школе современной пьесы" рождался очень тяжело. Мешали и карантинные ограничения, и занятость режиссера в других театрах Москвы, и еще много всего, что отодвигало премьеру и вызывало негодование у художественного руководителя театра Иосифа Райхельгуза. Наконец, все случилось. И в центре Москвы в государственном театре показали такую зубодробительную сатиру на окружающую нас уродливую действительность, что диву даешься смелости.

Современный театр только тогда хорош, когда живет одним дыханием с улицей, чутко реагирует на все, что там происходит. А на улице проходят несогласованные властями акции протеста, полицейские могут подбросить наркотики неугодным (все помнят историю журналиста Иван Галунова, которую позже назовут "произволом"), а чиновники следуют сформулированному еще Салтыковым-Щедриным принципу: "Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать". Про все это и идет речь в "Задней части слона" по одноименной книге Андрея Райкина.

Фабула простая – актеру провинциального кукольного театра Матвею Запорожцу (Юрий Чернов), который 30 лет играл заднюю часть слона, а теперь решил эмигрировать в Израиль, надо в последний раз явить дар перевоплощения. Правда, не по доброй воли – в случае отказа и запрещенный белый порошок в кармане найдется, и склад боеприпасов дома. К нему пришел полковник Сидоров (Владимир Шульга) из "надзорных органов" и попросил сыграть попавшего в больницу беглого губернатора-коррупционера Харюгин. Словно в фильме "Джентльмены удачи". Мол, тому надо поговорить об украденных деньгах со своими подельниками–друзьями, любовницами и прочим чиновничьим людом с говорящими фамилиями Погромов, Чморилов, Готовая.

А в разговорах этих про былое и думы попутно раскрываются хитрые схемы, которые для своего обогащения часто используют власть имущие – бесконечная переукладка асфальта и "гребаной плитки", фокусы с блокировками социальных карт пенсионеров, снос исторических зданий под предлогом "научной реставрации", чтобы на их месте появились новоделы с подземными парковками и саунами.

Для демонстрации этого на сцене используют макет знаменитого дома Волконского на Воздвиженке в Москве, построенного в конце XVIII века и со скандалом перестроенного в 2013-м. Тогда проходили многочисленные выступления градозащитников в защиту исторического облика здания. Но обращение к президенту деятелей культуры, искусства и науки с призывам сохранить памятник истории осталось без ответа...

Президент есть и в спектакле. Правда, на портрете у подчиненных он висит спиной. Так и лизать удобнее с нужной стороны. Что и делает вор-губернатор. А под окнами в это время крики толпы, вой полицейских машин. "Уважаемые граждане, просьба разойтись, ваша акция не согласована с органами государственной власти", – то и дело звучит с улицы. Узнаете? Видеопроекция фразы "Хватит врать и воровать", которая то и дело появляется на сцене, тоже всем знакома по событиям последних недель в разных городах.

Вообще, настроение сегодняшнего дня точно передано в деталях спектакля – тут есть и про нашумевший дворец, и про звания артистам которые щедро раздаются "вежливыми людьми" (помните скандал с Зарой, которой после концерта в Сирии вдруг дали медаль как участнику спецоперации и "Заслуженную"?). Даже музыкальное оформление (у каждого героя есть своя сольная партия!) подобрано подстать – "Родина видит, родина знает", "С чего начинается Родина". Наверху эти песни в особом фаворе и сегодня наполнены новыми смыслами.

Сценическое пространство спектакля-памфлета (художник Варвара Трофимова) решено оригинально – несколько рядов висящих на плечиках одежды. Мужской и женской. Парадной и будничной. Это и образ огромного моря безликих людей, среди которых живут и жируют чиновники, и образ закулисья театра, где и начинается действие. А "вежливый человек" и вовсе появляется с огромным воротником-рафом и крахмальными манжетами, словно Пьеро. Этот клоунский костюм еще больше подчеркивает гротескный характер персонажа Владимира Шульги.

Все окончится так, как часто и в реальной жизни – "органы" рапортуют об успешной спецоперации, вор-губернатор станет специальным представителем фонда по борьбе с коррупцией, а недовольные люди на улице так и останутся жужжащим, мешающим чиновникам наслаждаться жизнью, фоном...