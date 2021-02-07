Киркоров поселил в своем особняке загадочную знойную брюнетку

Эффектная девушка все сильнее укрепляет отношения с королем российской эстрады. Диджей Екатерина Гусева теперь живет в особняке Филиппа Киркорова в Майами.

Народный артист России Филипп Киркоров поддерживает связь с диджеем Екатериной Гусевой не только по рабочим вопросам. Артисты стали очень близкими друзьями, поэтому проводят время вместе еще и на отдыхе. Знойная брюнетка отлично ладит с детьми певца, что благоприятно отражается на всех сторонах взаимоотношений партнеров. "Для меня Филипп идеальный мужчина", – признавалась Екатерина Гусева в интервью несколько лет назад. Недавно стало известно, что светская львица составляет компанию Филиппу Киркорову в его американском особняке.

Инстаграм-канал диджея пополнился историями и публикациями с участием короля российской эстрады. Также в личном блоге Екатерины Гусевой появились кадры на территории роскошного жилища Филиппа Киркорова. Сам певец тоже не скрывает активное взаимодействие с миловидной подругой – он снялся вместе с ней на камеру возле американского парка развлечений "Universal Orlando", демонстрируя позитивный настрой и излучая необыкновенную радость.

В Сети поговаривают, что отношения певца и его очаровательной спутницы развиваются не только в дружеском ключе. Однако пока никаких официальных заявлений о романе между Екатериной Гусевой и Филиппом Киркоровым не поступало.