"В хорошие отношения и дружбу в шоу-бизнесе больше не верю": подруга Киркорова убита подлой выходкой

Катя Гусева – самый известный диджей страны. Они играет на значимых мероприятиях, на нее подписано в "Инстаграме" свыше 300 тысяч человек. Сам Филипп Киркоров и его дети относятся к Кате с большой нежностью и любовь.

"Василий – очень робкий и деликатный человек", – писала разлучница Раиса Захаровна в фильме "Любовь и голуби". Этими же словами можно охарактеризовать и натуру Кати Гусевой. А люди принимают мягкость ее характера и открытость миру за слабость. И садятся на шею.

"Моя доверчивость и видение в людях только хорошего уже не в первый раз приводит к страшнейшему разочарованию, – призналась Катя. – Мне давно надо закончить с лавочкой добра и помощи мало знакомым мне людям, полного доверия в общении с ними".

Ее друг Филипп Киркоров все это прошел еще в молодости – предательство, гнусность, низость. И он много раз предупреждал Катю о том, что шоу-бизнес – это террариум с гадюками. "Надо чаще слушать более опытных коллег и никогда не дешевить свой труд. – плачет Катя. – Перепрыгивание через голову – это нечестная игра!"

Сделал она и важное заявление. "Фонд помощи Кати Гусевой всем с сегодняшнего дня закрыт! – божится диджей – В хорошие отношения и дружбу в шоу-бизнесе с этого дня я больше не верю. Железный занавес. Разочарование в людях – это очень неприятно".

Катя не пояснила, кто и чем так ее обидел. Но она явно очень огорчена.