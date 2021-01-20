"В хорошие отношения и дружбу в шоу-бизнесе больше не верю": подруга Киркорова убита подлой выходкой

"Василий – очень робкий и деликатный человек", – писала разлучница Раиса Захаровна в фильме "Любовь и голуби". Этими же словами можно охарактеризовать и натуру Кати Гусевой. А люди принимают мягкость ее характера и открытость миру за слабость. И садятся на шею.
"Моя доверчивость и видение в людях только хорошего уже не в первый раз приводит к страшнейшему разочарованию, – призналась Катя. – Мне давно надо закончить с лавочкой добра и помощи мало знакомым мне людям, полного доверия в общении с ними".
Ее друг Филипп Киркоров все это прошел еще в молодости – предательство, гнусность, низость. И он много раз предупреждал Катю о том, что шоу-бизнес – это террариум с гадюками. "Надо чаще слушать более опытных коллег и никогда не дешевить свой труд. – плачет Катя. – Перепрыгивание через голову – это нечестная игра!"
Сделал она и важное заявление. "Фонд помощи Кати Гусевой всем с сегодняшнего дня закрыт! – божится диджей – В хорошие отношения и дружбу в шоу-бизнесе с этого дня я больше не верю. Железный занавес. Разочарование в людях – это очень неприятно".
Катя не пояснила, кто и чем так ее обидел. Но она явно очень огорчена.
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