Кнут и пряник: Водонаева преподнесла ребенку необычный сюрприз

Звезда шоу "Дом-2" выбрала для сына Богдана первый телефон. Алена Водонаева показала гаджет поклонникам и поделилась взглядами на детское развитие.

Телеведущая Алена Водонаева – строгая мать, которая имеет определенные взгляды на воспитание детей. Ее 11-летний сын Богдан живет в соответствии с материнскими установками и лишен удовольствий, которые привычны многим звездным наследникам. Алена Водонаева решила порадовать ребенка возможностью использовать сотовую связь и купила ему первый телефон. Формат гаджета оказался самым простым – маленький кнопочный телефон, который современным подросткам может показаться весьма странным из-за отсутствия большого сенсорного экрана и широкого функционала.

"Мужики не должны расслабляться, я считаю. Минимум свободного времени, чтобы никаких привычек к безделью не выработалось", – выразилась Алена Водонаева. Она уточнила, что кроме кнопочного телефона у Богдана еще есть музыкальный плеер. Теледива отметила, что строго воспитывает сына: она ограничила его доступ к соцсетям, четыре раза в неделю мальчик посещает спортивные тренировки, а в будущем звездная мать планирует отдать наследника в военный лагерь, чтобы укрепить его силу духа.

На вопрос о том, нравится ли Богдану такое времяпровождение, Алена Водонаева ответила честно. "Он не знает другой жизни", – сообщила женщина. Теледива уточнила, что знает огромное количество мужчин, большая часть которых воспитана неправильно. "Много инфантилов, нытиков, трусов и слабаков", – объявила Алена Водонаева.

